В Литве зафиксировано 90 новых случаев коронавируса и 2 смерти

BNS ru.DELFI.lt

За минувшие сутки в Литве было выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заражений в стране - 4385, сообщил в воскресенье Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ). За сутки также установлено 2 смерти от вируса.

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