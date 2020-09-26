Массовое ДТП в Тракайском районе: столкнулись три автомобиля и трактор, пострадали трое детей

В субботу в Тракайском районе произошло серьезное ДТП - столкнулись три легковых автомобиля и трактор.

ДТП произошло в 16.50 ч. на дороге Вильнюс-Друскининкай, рядом с аэродромом в Палукнисе.

Сообщалось, что столкнулись три легковушки (Renault, VW Passat и Toyota) и трактор.

По предварительным данным, один автомобиль ждал удобного момента, чтобы обогнать трактор и тут его водитель почувствовал сильный удар в заднюю часть авто. По словам очевидцев, это и послужило причиной массового ДТП.

На место происшествия приехали врачи и увезли в больницу водителя VW Passat и двоих малолетних детей, а также водителя Toyota и малолетнего ребенка.

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