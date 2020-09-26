Таможенники задержали груз контрабандных сигарет среди пластиковых труб

20 сентября таможенники Каунасской территориальной таможни останавливали автомобили, следовавшие через Калварийский КПП в Польшу.

Около 16 ч. таможенники остановили тягач MB – они заметили, что перевозчик не заплатил за дороги. Водитель, гражданин Литвы, сказал, что везет 15 тонн пластиковых труб, однако таможенники решили проверить груз.

Убрав тент сбоку, таможенники обнаружили ящики с сигаретами. Выяснилось, что груз был только имитацией для того, чтобы скрыть контрабанду – 1400 коробок (700 000 пачек) белорусских сигарет Minsk Capital.

Стоимость задержанного груза (с налогами) – больше 2,5 млн. евро.

Начато расследование.

Водителя допросили. Ему назначили меру пресечения - интенсивный контроль (на ногу надели браслет).

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