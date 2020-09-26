Община Сленгяй, где погиб 14-летний подросток: это результат равнодушия чиновников

В Сленгяй, который находится в нескольких километрах от Клайпеды, живет немало молодых семей – до города недалеко, а жить можно в собственных домах. Однако этот населенный пункт стал местом с оживленным движением, поскольку количество его жителей и жителей соседних населенных пунктов постоянно растет. Община Сленгяй в течение нескольких лет просила у властей оборудовать пешеходный переход и ограждения у опасных переходов, но их просьбы осталась тщетными.

Напомним, что трагедия произошла 22 сентября утром. Под колесами погиб 14-летний подросток, который ехал в школу на электросамокате, поскольку это был Международный день без автомобиля".

Жительница Сленгяй сказала, что это результат того, что чиновники сквозь пальцы смотрят даже на опасные перекрестки около школ, а ведь велодорожка есть только с одной стороны дороги. Подросток должен был переехать через дорогу, чтобы попасть на нее. На месте, где произошла трагедия, жители уже много лет просили оборудовать пешеходный переход. В числе тех, кто обращался к чиновникам с такой просьбой, были и родители погибшего ребенка.

Даже после этой трагедии Литовская дирекция автомобильных дорог указала, что не может назвать этот перекресток опасным, поскольку в течение 4 лет там произошло лишь одно ДТП, в котором пострадали или погибли люди.

Представитель дирекции Айварас Вилькялис сказал, что в последние три года они не получали заявок на оборудование пешеходного перехода на этом перекрестке.

"Наоборот, к нам поступила заявка (общины Trušeliai),в которой просили отменить знак ограничение скорости, но дирекция не одобрила эту просьбу. На участке рядом с местом, где произошло трагическое ДТП ( в 130 м от него) установлены "лежачие полицейские", есть велосипедная дорожка. Пешеходный переход оборудован у школы. Перекресток, на котором произошла трагедия, отлучается хорошим обзором, скорость там ограничена "лежачим полицейским", за последние 4 года там произошло одно ДТП, в котором пострадали или погибли люди", – пояснил Вилькялис.

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