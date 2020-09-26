Количество постоянных жителей в Литве за год выросло больше чем на 2000 человек

ELTA ru.DELFI.lt

Koncertas Katedros aikštėje Foto: Vilma Deveikytė

В начале сентября в Литве проживали 2,795 млн. постоянных жителей, это на 2398 больше чем в начале сентября 2019 года.

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