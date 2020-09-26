Группа SBA поддержит белорусов, которые учатся в Литве

В последнее время в Литве увеличилось количество студентов из Беларуси, которые хотят учиться в Вильнюсском университете. Группа SBA сообщает, что выделить помощь таким студентам - на оплату учебы и проживания. В соответствии с подписанным с вузом соглашением, студенты из Беларуси будут получать стипендию в размере 300 евро, а общая сумма помощи составит 100 000 евро.

"Выделяя стипендии мы хотим облегчить белорусской молодежи возможность учиться в нашей стране и укрепить академические и человеческие связи между обеими странами", – сказал президент SBA Арунас Мартинкявичюс.

По данным ВУ, в этом году почти 220 белорусов выразили желание учиться в старейшем университете Литвы. Они хотят изучать экономику, информационные системы, английский язык, международный бизнес, управление международными проектами и др. дисциплины.

"Решение SBA - прекрасный пример ответственности и неравнодушия бизнеса, мы очень благодарны. Это решение даст возможность учиться большему числу белорусских студентов, для которых такая помощь актуальна", – сказал ректор ВУ Римвидас Петраускас.

Стипендии выделяют как будущим бакалаврам, так и магистрам, сказано в сообщении SBA.

Группа SBA - одна из крупнейших групп в Литве, которая работает в секторе недвижимости, текстильной и мебельной промышленности. В группе работают почти 5000 человек.

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