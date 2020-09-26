В Литве зарегистрировано 111 новых случаев коронавируса

ru.DELFI.lt

За минувшие сутки в Литве было выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заражений в стране - 4295, сообщил в субботу Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).

НЦОЗ информирует, что в Литве коронавирусом все еще болеют 1868 человек, 2319 – выздоровели. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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