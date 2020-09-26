Убийство в Расейнском районе: задержаны подозреваемые, в их числе и подросток

Полиция информирует, что начато расследование в связи с избиением в Расейнском районе мужчины, который позже скончался в больнице.

21 сентября, в 13.08 ч. в Гиркальнисе (Расейнский район), на ул. Жемайчу, в доме обнаружили мужчину (1966 г.р.) в коматозном состоянии, который при невыясненных обстоятельствах получил травмы. Мужчину доставили в Каунасскую клинику. В четверг пострадавший скончался.

Расследование было начато в пятницу, когда выяснились обстоятельства происшествия.

Подозреваемые - мужчина 1988 г.р. и подросток 2004 г.р. были задержаны.

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