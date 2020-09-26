Белоруска купила усадьбу в Литве по интернету: обычно всех интересует, что скажут люди, здесь такого нет

Анджелика Кедар родилась в Беларуси, жила в Израиле, однако сегодня она живет в своей усадьбе в Литве, в Шальчининкском районе, в деревне Кужяй. Женщина рассказала, что купила усадьбу по интернету. А сейчас выращивает там экологические овощи, занимается сельским туризмом, осуществляя свою давнюю мечту.

Анджелика рассказала журналисту свою историю, сидя в уютной беседке.

"Я танцую, рисую, люблю кататься верхом, шить, у меня много занятий, мне нравится все, что связано с природой, землей, животными. Как видите, все это меня окружает, все мне близко. Это моя давняя мечта", – рассказала женщина.

"Я купила ее по интернету, в живую не видела. Для меня главными были две вещи: чтобы земли было не меньше гектара, и чтобы соседи были не ближе чем в километре. Я нашла такой участок, попросила подругу, чтобы она оформила все документы, и все", – сказала она, заметив, что увидела свою покупку только через год, поскольку сама жила в Израиле, откуда родом ее муж.

На вопрос, почему она выбрала именно Литву, она ответила: "Я влюбилась в Литву, когда приехала сюда в первый раз. Во-первых, жизнь на хуторе, тебе здесь никто не надоедает. В России, Беларуси обычно всем важно, что люди скажу. Здесь этого нет".

По словам Анджелики, там, где она жила раньше, люди вмешивались в жизнь других, здесь все иначе: "Здесь много творческих людей, которые шьют, вяжут, и все эти животные – это близко мне. И еще - чистая природа".

На данный момент Анджелика живет в усадьбе уже шесть лет. Она рассказала, что в Израиле выращивала экологические гранаты и делала виноградное вино.

"У меня были две небольшие плантации винограда Cabernet Sauvignon и Merlot. Я делала вино безо всяких добавок. Я делала гранатовый сок, у меня было около 180 гранатовых деревьев. Я также выращивала экологические маслины", – сказала она, заметив, что в Литве у ее хозяйства также есть экологический сертификат.

"Мы начали с сотрудничества с несколькими небольшими ресторанами, кое-каких уже нет, другие работают", – сказала она, заметив, что работает и с несколькими магазинами, которым поставляет салат шести видов, смесь салатов, свеклу, листовую свеклу, руколу, шпинат, лук, кинзу, укроп и помидоры.

Анджелика сказала, что перед покупкой усадьбы она уже знала, какой деятельностью займется, а потом запланировала строительство домиков для гостей, купила коз, чтобы делать сыр из козьего молока, кур и даже лошадей, одну лошадь она привезла из Израиля.

"Один мой любимец прилетел со мной из Израиля. Второго я получила в подарок, он уже не мог участвовать в состязаниях. Оба они родились 14 февраля, только с разницей в два года", – рассказала женщина.

На вопрос о сельском туризме, она ответила, что пока эту деятельность не афиширует, но заметила, что литовцы привыкли к иному сельскому туризму, нежели предлагает она.

"Без мух. С дорожками. С песочницами. Это были новейшие требования, которые мы услышали от одной супружеской пары", – рассказала Анджелика.

Пока она построила два домика для гостей, в каждом могут жить по три человека. На вопрос, может ли она сегодня прожить за счет своей деятельности, Анджелика заметила, что живет в основном за счет продажи овощей, но выручка не такая большая, чтобы она могла сорить деньгами.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!