Тесты премьера и президента на коронавирус – отрицательные

Тесты на коронавирус президента Литвы Гитанаса Науседы и премьера Саулюса Сквернялись отрицательные, подтвердили BNS их представители.

Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис информировал BNS, что тесты Науседы и Дианы Науседене, а также нескольких работников президентской администрации, которые также принимали участие в воскресных мероприятиях в Крижкальнисе, отрицательные.

Антанас Бубнялис сообщил, что специалисты Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) учли соблюдение президентом и первой леди всех мер предосторожности и сообщили, что каких-то дополнительных мер безопасности предпринимать не нужно.

В пятницу тест на коронавирус был сделан и премьеру Сквернялису, его результат - отрицательный, подтвердил BNS представитель премьера Томас Бержинскас.

Тесты были необходимы, так как мэр Расейнского района Андрюс Баутронис и директор администрации Эдмундас Йонила сообщили в пятницу, что у них выявлен коронавирус.

В воскресенье президент и руководители Расейнского самоуправления принимали участие в открытии монумента партизанам. Также в мероприятии приняли участие премьер Сквернялис, парламентарии, министры и др.

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