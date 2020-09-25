Муниципалитет призывает владельцев металлических гаражей поспешить: после истечения срока ждут штрафы

Вильнюсский муниципалитет призывает владельцев металлических гаражей поспешить и убрать гаражи с государственной земли. В процессе "изгнания" гаражей из Вильнюса участвует и Министерство охраны окружающей среды, а муниципалитет по-прежнему оказывает помощь владельцам таких гаражей, которые следуют установленному правилу. В отдельных случаях срок демонтажа гаража может быть продлен.

В пресс-релизе мэрии сказано, что до сих пор в муниципалитет сообщили о демонтаже 2000 гаражей из 10 700. Директор администрации Вильнюсской мэрии Повилас Подярскис издал приказ, на основе которого в отдельных случаях срок демонтажа продлевают (по действующим правилам гаражи должны убрать до 30 сентября).

"Мы можем дать больше времени тем, кто реально начал работы по демонтажу, но в силу серьезных причин не может их закончить. Эти причины следует указать старостам", – сказал Подярскис.

Эти причины должны быть связаны с обстоятельствами, которые мешают убрать гараж. По объективным причинам срок могут продлить не больше чем до 31 декабря 2020 года. С некоторыми товариществами договорились об иных сроках.

Например, в Шнипишкес, на ул. Кярнавес сроки продлены, чтобы товарищество успело оформить документы и перенести гаражи на частные участки в Вильнюсский район. В таких случаях владельцы сами должны позаботиться о вывозе не только гаража, но и мусора.

Напомним, что владельцам, которые уберут гаражи до 30 сентября, мусор вывезти поможет муниципальная компания Grinda.

Сообщается, что администрация столичного горсовета договорилась с компанией EMP Recycling, которая установила пункты приема и сортировки отходов гаражных массивах освобождающих территорию до 30 сентября. Такие пункты сбора утильсырья работают в 4 гаражных массивах. Информацию об утилизации отходов можно найти на сайте garazai.vilnius.lt.

Муниципалитет напоминает, что за неосвобождение земли до указанного срока владельцам гаражей грозит штраф в размере 300-560 евро, а за повторное невыполнение требования - 550-1200 евро.

Освобожденная от гаражей земля будет использована для общественных нужд - появятся дороги, велодорожки, зоны отдыха.

Временные металлические гаражи появились в Вильнюсе и других городах Литвы в советское время. Тогда Исполнительный комитет Совета народных депутатов разрешил временно – на 3–5 лет ставить и эксплуатировать металлические гаражи на свободной государственной земле.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!