Жители Литвы могут выбирать из 5 поставщиков электроэнергии: кто они и что предлагают?

В Литве проводят либерализацию рынка электроэнергии, жители уже могут выбирать независимого поставщика электричества. На данный момент свои услуги жителям предлагают 5 компаний: Ignitis, Elektrum Lietuva, Enefit, Inregnum и Perlas energija. Чем эти компании отличаются друг от друга, какой опыт у них есть, и почему стоит выбирать именно эти компании?

Директор Electrum Lietuva Мартинас Гига: никаких "скрытых налогов" и ясная система

Какие услуги и на каких условиях вы намерены предлагать потребителям?

Нашим клиентам мы хотим предложить максимально простые и дружественные услуги, которые позволят жителям сэкономить. Мы верим, что клиенты хотят знать, каким будет их месячный счет и надеются на ясную, простую ценовую политику, которая не будет часто меняться. В нашей ценовой политике не будет никаких "скрытых налогов", клиенты будут ясно знать, сколько и за что платят. Разным клиентам мы предложим дополнительные продукты, которые позволят им пользоваться "зеленой" энергией. Мы хотим стать самым дружелюбным поставщиком электроэнергии, поэтому будем заботиться о клиентах, чтобы они видели - мы слышим их и делаем самое выгодное предложение.

„Elektrum Lietuva“ direktorius Martynas Giga Foto: Organizacijos nuotr.

Вы готовы принимать новых клиентов? Что уже сделано или будет сделано в будущем?

Мы понимаем, что литовские потребители привыкли к высокому уровню предоставления услуг, который уже создан поставщиками других услуг – телекоммуникационных компаний, страховых компаний, банков. Потребители привыкли быстро получать услугу, удобным для них способом. Наши услуги клиенты могут получить по телефону, по интернету, в местах обслуживания клиентов и через наших партнеров. Наша цель – дружественное, простое предоставление услуг, приемлемым для клиентов способом. В будущем мы планируем расширить не только наши собственные каналы продаж, но и сеть партнеров. Наши будущие партнеры находятся по всей Литве, поэтому мы хотим быть ближе к ним.

Есть ли у вас платформа для платежей, как она будет работать?

Наши клиенты все услуги могут получить на нашем сайте. Как независимый поставщик электроэнергии для бытовых потребителей, мы действуем и в других странах Балтии, поэтому знакомы с потребностями потребителей и знаем, как сделать их путь простым и дружественным. Сейчас проходит интеграция систем с компанией Energijos skirstymo operatorius (ESO). Мы надеемся, что все подготовительные работы проведут по плану, и клиенты смогут радоваться простой декларацией показаний счетчиков и оплатой услуг.

Глава службы частных клиентов компании Ignitis Андрюс Каваляускас: мы постараемся сделать так, чтобы для клиентов ничего не менялось

Какие сильные стороны вашей компании вы можете назвать и каков ваш опыт работы в энергетическом секторе?

Наша компания - единственный независимый поставщик, которым управляет Литовское государство. Сейчас у нас больше 1,6 млн. клиентов, о потребностях которых мы заботимся каждый день, поэтому мы знаем, что им актуально и нужно.

Клиенты могут выбирать по своим потребностям наиболее удобную форму общения с компанией: по телефону, в центрах обслуживания клиентов, самообслуживание, беседа по интернету. Мы являемся частью энергетической компании с многолетними традициями, совершенствуемся каждый день, ищем самые благоприятные и удобные решения. Мы стараемся постоянно улучшать процессы, анализируем опыт клиентов, ищем более эффективные и удобные способы обслуживания клиентов, чтобы эта сфера не доставляла жителям никаких хлопот. К нам клиенты могут обращаться с самыми разными вопросами: чтобы заключить договор, получить совет о покупке солнечной батареи и т.д.

Мы являемся частью группы компаний, поэтому можем гарантировать нашим клиентам выполнение долгосрочных обязательств. В скором времени мы планируем предоставить клиентам помощь – с помощью калькулятора клиенты смогут выбрать подходящие продукты и услуги, а также получить индивидуальное предложение. Это будет более широкая услуга, чем действующие.

Какие услуги и на каких условиях вы намерены предлагать потребителям?

Мы на рынке давно и знаем, насколько важна привычка – расчет в тот же день, оплата там же, поэтому людям, которые привыкли пользоваться теми же планами и порядком расчета, мы попробуем создать прежние условия.

А что касается новых клиентов, мы предложим им те же бонусы, что есть у наших постоянных клиентов – это широкую сеть обслуживания - больше 2500 мест расчета за услуги. Кроме того, наши новые клиенты смогут пользоваться платформой самообслуживания, где смогут решать и вопрос поставок газа, декларировать показания счетчика, оплачивать все коммунальные услуги: воду, телевидение, отопление.

В скором времени мы сообщим об инновационных решениях – новые предложения направлены на клиентов, которым нужны новшества. Самое главное – возможность платить за электричество рыночную цену. Мы считаем, что это будет в первую очередь интересно для клиентов, которые пользуются автоматизированными счетчиками и интересуются работой рынка электроэнергии. А также всем клиентам, которые подпишут договор с нашей компанией до 10 декабря 2020 года мы будем без дополнительной платы поставлять "зеленую" электроэнергию. Мы не сомневаемся, что это особенно важно для тех, кому не все равно, что будет после нас, кого волнует экология, чистая природа, невысокий уровень загрязнения.

Есть ли у вас платформа для платежей, не сложно ли ею пользоваться?

Мы предлагаем нашим клиентам платформу самообслуживания. Это удобный сайт, на котором можно заключить договор, декларировать показания, оплатить условия. Пользоваться им стоит потому, что там можно оплатить услуги 250 разных поставщиков услуг: электроэнергии, газа, воды, отопления, администрирования жилья, связи, вывоза мусора, охраны и т.д. На сайте можно, не выходя из дома, решить вопросы, связанные с поставками газа – декларировать показания, уточнить плату, заказать справки, переписать договор.

Показания счетчиков можно будет декларировать и другими способами: при оплате наличными в торговых центрах или через э-банкинг, по номеру 1802 или в центре обслуживания клиентов.

Гендиректор Enefit Витянис Коризна: открытая ценовая политика и внимание к "зеленой" энергетике

Какие услуги и на каких условиях вы намерены предлагать потребителям?

Наша компания - это дочерняя компания одной из крупнейших в странах Балтии эстонской компании-производителя электричества, в Литве мы работаем с 2007 года. Компания предлагает поставки электроэнергии и газа, "зеленой" энергетики и различные решения энергетической эффективности. Она предоставляет услуги боле чем 1500 бизнес-клиентов в Литве. С февраля этого года компания начала поставлять электроэнергию и частным клиентам.

Потребители, которые выбрали нашу компанию, могут на 100% быть уверены в том, что они участвуют в деле сохранения природы и поддерживают местных производителей, поскольку вся наша электроэнергия производится в Литве и только из возобновляющихся источников энергии.

Vytenis Koryzna Foto: Bendrovės nuotr.

Какие услуги и на каких условиях вы намерены предлагать потребителям?

Сегодня мы предлагает частным клиентам два варианта, которые отличаются ценами. Если потребители выбирают "Фиксированную плату", то на протяжении всего периода действия договора они будут платить за "зеленую" электроэнергию ту же цену. Если клиенты выбирают "Переменную цену", то платить за электроэнергию они будут по ценам, устанавливаемым на бирже электроэнергии Nord Pool. Это предложение больше пользуется популярностью среди предпринимателей, которые оценили, что в долгосрочном периоде их расходы бывают ниже, чем при фиксированных ценах. Это предложение чаще всего выбирают те, кто хочет управлять расходами на электроэнергию и хотят сэкономить в долгосрочном периоде.

Что касается платы за кВт/ч, то для максимальной прозрачности мы предлагаем открытую ценовую политику. На сайте мы представляем информацию о ценах на "зеленую" электроэнергию. Например, потребители, которые используют больше 5000 кВт с сентября должны выбрать независимого поставщика. Если они подпишут договор с нашей компанией и выберут "Переменный тариф", то за электроэнергию будут платить по следующей формуле: цена на Nord Pool за кВт + составляющая ESO за пересылку и распределение УООИ + цена за обслуживание нашей компании. Если исходить из цен за июль 2020 г. на бирже Nord Pool, потребитель, который использовал 500 кВт, заплатил бы за услугу 60,99 евро. Для сравнения, сейчас по плану "ДОМ" за такое же количество электроэнергии потребители платят 64 евро.

Некоторым потребителям такая разница в ценах может показаться незначительной. Однако за год набирается немалая разница, поэтому есть на чем сэкономить. Надо иметь в виду и то, что потребители, которые выбрали нашу компанию, не только экономят, но и берегут природу. На данный момент мы - единственный поставщик услуги, который в Литве поставляет всю энергию из возобновляющихся источников.

Ест ли у вас платформа, и как она будет работать?

Для удобства клиентов мы предоставляем один счет за электричество и за ее распределение и передачу (составляющая ESO) – это гораздо удобнее двух счетов.

Сейчас наши клиенты декларируют показания через сайт ESO, как и до сих пор. Однако в ближайшее время, с учетом потребностей клиентов, мы переведем декларацию на наш сайт, а счета можно будет оплатить удобными способами – как и сейчас при оплате коммунальных услуг.

Исполнительный директор Inregnum Лина Паулауске: личное внимание к каждому клиенту и качество обслуживания

Какие сильные стороны вашей компании и какой у вас есть опыт работы в этой сфере?

Мы представляем собой бизнес, круг клиентов которого быстро растет, мы предлагаем самые подходящие решения и уделяем клиентам личное внимание. Качество обслуживания – это наша исключительная особенность и большое достоинство для клиентов. Мы прилагаем усилия для того, чтобы все клиенты поняли перемены на рынке энергетики и могли уверенно выбрать подходящий вариант.

Какие услуги и на каких условиях вы намерены предлагать потребителям?

Компания предлагает поставки природного газа и "зеленой" электроэнергии с биржи AS Nord Pool и различные решение энергетической эффективности. Компания является частной компании с группой литовского капитала, работающей в сфере энергетики, логистики, бизнес-консультаций и курсов.

Inregnum развивает свою деятельность с помощью профессионалов в сфере бизнеса и цифровых технологий, объединяет многогранный опыт для создания инновационных решений, ориентированных на потребности клиента, автоматизирует бизнес-процессы, чтобы предоставлять клиентам высококачественные услуги и сохранять оптимальное количество работников, что позволяет ориентироваться на предоставление конкурентоспособных в финансовом плане предложений.

Компания старается просвещать и консультировать потребителей, знакомить их с достоинствами либерализации рынка, поэтому подписала соглашение с Минэнерго о просвещении потребителей.

Чем вы отличаетесь от конкурентов?

Потребители при выборе поставщика должны учитывать, что наша компания, наверное, единственная компания, которая не является частью крупных поставщиков в Литве и в соседних странах. Соответственно, компания не применяет штрафы за расторжение договора и не стесняет право выбора клиентов. Она предлагает прозрачное предложение цены, в которую входит стоимость электроэнергии на Nord Pool, плюс фиксированная и наценка.

Директор Perlas Energija Вилюс Юрайтис: простота услуги, хорошее качество цены и обслуживания

Какие сильные стороны вашей компании и какой у вас есть опыт работы в этой сфере?

На рынок электроэнергии мы приносим всю накопленную нами базу достоинств. Мы знакомы с нашим клиентом. Мало у кого есть столько наработок в сфере коммунальных платежей и подобных услуг. Мы сейчас предлагаем еще одну услугу – поставки электричества.

Какие услуги и на каких условиях вы намерены предлагать потребителям?

О наших услугах и ценах мы сообщим совсем скоро. Договор можно будет заключить в терминалах.

Мы предлагаем жителям бесплатные книжки для оплаты услуг, с помощью которых можно следить за расходами. Кроме того, клиенты станут участниками программы лояльности для обновления домов, это дает дополнительную пользу.

Есть ли у вас платформа для оплаты услуг? Как она будет работать?

Наша физическая платформа – "сеть терминалов" – работает и растет с 2003 года. Эту сеть мы считаем нашим достоинством и пользой для потребителей – будет удобно и просто подписать соглашения.

Кроме того, в ближайшее время мы дадим клиентам возможность оплачивать услуги всеми возможными электронными способами, включая приложение.

Итак, у нас есть не только стандартные современные возможности оплаты услуг, но и больше 2300 точек физического расчета, которые важны для многих клиентов.

Чем вы отличаетесь от конкурентов?

Наша сила – возможность говорить с клиентом и помочь им там, где это удобно, у терминала, с помощью смартфона или компьютера. Кроме того, мы предложим ясную ценовую политику и конкретные услуги.

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