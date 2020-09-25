С началом осени водителей призывают больше внимания уделять не только вождению, но и автомобилю

Наступила осень, поэтому должно меняться не только поведение водителя за рулем, но и привычки по присмотру за автомобилем. Несмотря на то, что погода пока теплая и солнечная, эксперты напоминают, что именно сейчас – самое время подготовить машину к осеннему ненастью.

Чтобы в пути не было неожиданностей, важно заранее подготовиться к ситуациям, которые нередки осенью. Специалисты советуют в первую очередь проверить резину и оценить, достаточно ли глубок протектор, чтобы выталкивать избыток воды. Летом, по ПДД, минимальная глубина протектора должна быть 1,66 мм, однако эксперты не рекомендуют доходить до такой крайности, они советуют менять резину раньше. Изношенная или старая резина особенно на влажном и холодном асфальте отличается низкой сцепкой, а это увеличивает тормозной путь и может стать причиной ДТП.

Обзор и освещение

Не менее важно проверить состояние дворников. Нередко водители не обращают внимание на плохо работающий дворник со стороны пассажира, но специалисты предупреждают, что в сентябре увеличивается количество машин и пешеходов, поэтому плохо работающий дворник может стать причиной несчастья.

Важно также проверить наличие жидкости для мойки стекол. Если ее не будет, водитель может попасть в сложную ситуацию - нередко попавшую из-под колес гряз с окон не удается смыть без средства для мойки стекол.

Чтобы обеспечить хорошую видимость, водитель должен больше внимания уделять чистоте фар. Поскольку дни становятся короче, важно не только мыть фары, но и заменить их если появились трещины или стекло пожелтело. Поврежденные и грязные фары не только не гарантируют хорошее освещение, но также могут преломлять свет и ослеплять других водителей.

Хорошо светить должны не только передние, но и задние фары. Если вы заметили, что габаритная лампочка перегорела, надо как можно скорее заменить ее, проверить, действуют ли противотуманные фары. Осенним утром туманы - частые гости, поэтому очень важно, чтобы водители не только выбирали безопасную скорость, но и соблюдали дистанцию, а также были хорошо видны.

Внимание не только технике, но и поведению

Специалисты напоминают, что если вы убедились в том, что техническое состояние автомобиля хорошее, надо проверить фильтры. Осенью особое внимание надо уделять салонному фильтру. Если он старый и уже не выполняет свою функцию, начинают запотевать окна изнутри.

В сумерках запотевшие стекла очень мешают движению. Эксперты отмечают, что по мере наступления холодов, особенно по утрам, из-за тумана асфальт бывает влажным, поэтому водители должны менять свои привычки: ехать не на максимально допустимой, а на безопасной скорости, соблюдать достаточное расстояние и быть внимательнее, ведь на дорогах стало больше машин и пешеходов.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта.

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