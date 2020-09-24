Как надо себя вести в заторе: важно соблюдать следующие правила

Движение на дорогах в сентябре может стать серьезным вызовом не только для приехавших на учебу студентов, но и для опытных водителей. Большой поток транспорта на улицах и километровые заторы не только заставляют делать сложные маневры, но и испытывают терпение водителей. Однако эксперты отмечают, что многим водителям не хватает терпения.

Инструктор по вождению Артурас Пакенас сказал, что надо повторить Правила дорожного движения, чтобы в таких условиях безопасно доехать до цели. По его словам, в заторах важно помнить одно правило - при интенсивном движении нельзя менять полосу, в которой едешь.

"В правилах сказано, что в заторе запрещено менять полосу движения, если в этом нет необходимости. Перестраиваться можно только тогда, когда надо занять соответствующую полосу перед поворотом направо или налево. Если в ближайшее время вам не надо выполнять такой маневр, а перед вами нет остановившейся машины, участка ремонтируемой дороги или другого препятствия, то водитель должен оставаться в своей полосе", – напомнил инструктор важное правило.

Он сказал, что это правило часто нарушают водители, которые много лет живут в том же городе и ездят по знакомым им дорогам. Инструктор отметил, что это критическая ошибка, из-за которой заторы не уменьшаются, а становятся длиннее. Пакенас заметил, что ненужное снование из полосы в полосу создает "фантомные" заторы.

"Водители думают, что если они не соблюдают безопасное расстояние, приближаясь к другим автомобилям, или перестраиваясь как только заметят зазор, они борются с затором - но это не так. Такое поведение только увеличивает заторы, поскольку машины в той полосе, из которой машина уехала, немного проехали вперед, однако в той полосе, куда она въехала, водители вынуждены притормаживать", – пояснил специалист.

Пакенас обратил внимание на то, что водители крупных городов даже не знают, что во время затора надо соблюдать принцип застежки-молнии. Он сказал, что иногда, когда пропускают один автомобиль, за ним исхитряются проехать еще несколько. Но такая модель движения нехорошая, поскольку в таком случае транспорт в полосе разгона движется быстрее, чем на основной дороге. Чтобы гарантировать гармоничное движение всех потоков, принцип застежки-молнии должны соблюдать не только те, кто едет по основной дороге, но и въезжающие со второстепенной: проезжает тот, кого пропустили, за ним тот, кто пропустил, а следующий въезжающий ждет, когда его пропустят.

Пакенас заверил, что неприятных эмоций, злости, недовольства удалось бы избежать, если бы люди больше времени уделяли планированию своей поездки. Инструктор сказал, что нередко 5-10 минут решают, попадете вы в затор или нет.

"Заметьте, иногда, если выедете в 7 ч. утра, вы доедете до цели без заторов, а если отъедете в 7:10 ч. то придется простоять несколько десятков минут. Поэтому планируйте ваше время, выезжайте раньше. Если удастся раньше приехать на работу, можно порадоваться, что путь был хорошим, а если застрянете в заторах, будете нервничать, бояться опоздать на работу", – сказал инструктор, заметив, что когда выезжаешь вовремя, не приходиться нарушать правила и превышать скорость.

Пакенас акцентировал, что в заторах водители не должны забывать еще одно важное правило – взаимоуважение и осторожность. По его словам, только когда помнишь об этом правиле и соблюдаешь его, бывает меньше стресса и путь бывает безопаснее.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта.

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