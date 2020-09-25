Обзор самых важных и актуальных событий за неделю в Литве и мире представлен в рубрике "10 новостей".

В этом выпуске:

- За семью печатями: Лукашенко провел инаугурацию в зачищенном городе и в тайне от всех

- Коронавирусный антирекорд: В Литве официально признали вторую волну в отдельных регионах

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- Если хочешь быть здоровым, прививайся: Литва закупает вакцины и планирует бесплатные прививки для всех

- Обед из тухлого мяса и отходов: скандал с питанием школьников в одной из вильнюсских прогимназий

- В рубрике “Без маски”: Все, что вы хотели знать о предстоящих пандемических парламентских выборах в Литве. С политологом и историком Анджеем Пукшто

Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Олег Ерофеев.

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