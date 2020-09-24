Вакцину от коронавируса производят и в Литве, но о ее закупках не говорят

Даля Пликуне ru.DELFI.lt

Vakcina Foto: Itar-Tass / Scanpix

Вакцину от коронавируса производят и в Литве, ее для американского рынка создает Thermo Fisher Scientific. Литва из этого источника самостоятельно не пытается получить вакцину, поскольку это запрещено европейскими правилами.

"Известно ли вам, что в Литве Thermo Fisher Scientific производит вакцину от COVID для американского рынка и даже, как я понимаю, строит помещения для производства вакцин Modernos и Phizer? Ведутся ли переговоры о закупках вакцин у этой компании, которая производит вакцину в Литве?", - об этом у главы Минздрава Аурелиюса Веригис просила председатель "Партии свободы" Аушрине Армонайте. Министр ответил, что такие переговоры запрещены европейскими правилами. Статьи по теме: Для всех групп общества прививки от COVID-19 в Литве будут бесплатными Литва примет участие в закупке всех 7 вакцин от COVID-19 "Страны-члены, которые участвуют в общем механизме ЕС, не могут по отдельности вести переговоры с производителями. Такое поставлено условие. Ведь в Литве может быть один завод, в Германии и Франции другие, у каждой из стран появится интерес вести переговоры, если у них будут производители. Такие процессы уже начинались. Их комиссия остановила, создала единый механизм, чтобы никто не забегал вперед, чтобы у всех стран были одинаковые возможности. Отвечаю на ваш вопрос - нет, мы не ведем переговоры, если бы начали, то выпали бы из общего механизма ЕС", - сказал Верига. Delfi напоминает, что Литва совместно с другими странами ЕС участвует в закупке вакцины от COVID-19. В среду решили вести переговоры со всеми 7 производителями. Планируют привить 70% населения. На покупку вакцины выделили 125 млн. евро. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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