Мошенники рассылают жителям письма от имени Налоговой инспекции

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Литвы сообщает, что зафиксированы случаи рассылки писем по электронной почте – в них сообщается, что декларация за 2019 года не была принята.

Мошенники используют визуально похожий на адрес ГНИ адрес – вместо @vmi.lt используют @vrni.lt, а ссылки направляют пользователей на сервер мошенников, где есть система имитирующая систему подключения к ГНИ. Цель мошенников - сбор данных для подключения к э-банкингу.

ГНИ обращает внимание жителей на то, что адрес ГНИ заканчивается на @vmi.lt. Кроме того, в письмах ГНИ всегда указывается причина, по которой декларация не была принята.

"Мы призываем жителей проявить бдительность и не открывать подозрительные письма, файлы, которые в них есть и не пользоваться ссылками. Просим жителей сообщать о мошенничестве по номеру 1882", – сказано в комментарии.

Sukčiai prisidengia VMI Foto: VMI

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