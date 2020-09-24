В школу, на лекции и на кружки можно ходить с насморком

BNS ru.DELFI.lt

Со среды в Литве в школу, на лекции и на кружки можно ходить с насморком.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига подкорректировал решение, и из списка симптомов ОРЗ вычеркнул насморк. Минздрав подчеркнул, что насморк убрали, поскольку "он не является специфическим симптомом COVID-19". "Однако люди с другими симптомами инфекции - температурой выше 37,3, кашлем, тяжелым дыханием – в учебные заведения приходить не должны. Если эти симптомы появятся в заведении, то такой человек должен покинуть помещение и обратиться к врачу", – информирует министерство. Если это происходит в школе, педагоги обязаны сообщить об этом родителям, а ребенка поместить в отдельное помещение. Родители должны отвезти ребенка к врачу. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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