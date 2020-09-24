Литовские потребители интересуются электромобилями: в ближайшие 10 лет их планирует покупать каждый второй

Литовские потребители - самые большие энтузиасты в плане покупки электромобилей в странах Балтии. Почти половина респондентов (46%) планирует купить электромобиль в ближайшие 10 лет.

10% сказали, что планируют покупку электромобиля в ближайшие три года. Кроме того, даже те, кто не планирует покупать автомобиль, поддерживают широкое распространение электромобилей. Такие данные стали известны после того, как компания Norstat провела опрос жителей по заказу банка Citadele.

Например, в Латвии 39%, а в Эстонии 36% жителей намерены купить электромобиль в ближайшие 10 лет. Кроме того, в Латвии и Эстонии больше жителей указали, что они за автомобили с двигателями внутреннего сгорания, поэтому не планируют покупать электромобили. В Литве таких было 6%, ц Латвии – 13%, а в Эстонии – целых 16% жителей.

Как самое большое достоинство электромобилей большая часть граждан Литвы (65%) назвала их экологичность. Кроме того, они указали такие достоинства, как тихая работа двигателя (56%), инновация (48%), возможность зарядить машину дома (46%), а также льготы и привилегии, которые распространяются на электромобили (40%), небольшие расходы на эксплуатацию (36%).

Самым большим неудобством жители Литвы считают плохо развитую сеть заправок для электромобилей (65%) и высокую цену (57%). Кроме того, по оценке половины респондентов, более широкому распространению электромобилей мешает ограниченное расстояние, которое автомобиль может проехать после одного заряда, и нехватка финансовых поощрений для покупки такого транспорта.

В Литве покупатели электромобилей могут получить компенсацию на покупку электромобиля. Для этого до 1 февраля 2021 года надо подать заявку через информационную систему APVIS. За подержанный электромобиль компенсируют 2000, а за новый - 4000 евро. Еще 1000 евро можно получить за уничтожение старого автомобиля (если сдать его в утиль).

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