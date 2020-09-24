Сообщение о несчастье поступило в 10.29 ч.
По предварительным данным, на перекрестке Неменчинского шоссе и аллеи Саулетякё столкнулись 5 автомобилей. Сообщалось о пострадавших.
Полиция информировала, что в разных транспортных средствах зажаты три человека. По данным полиции, двое из них без сознания (женщина и мужчина). Жизнь одного из пострадавших спасти не удалось.
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