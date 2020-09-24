Глава Минздрава о новом рекорде: мы стараемся контролировать отдельные города

В Литве за последние сутки диагностировали больше ста случаев коронавируса (COVID-19), однако министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что пока новых запретов не будет.

"Мы стараемся следить за отдельными городами, где распространяется инфекция, и применять меры там, где болезнь распространяется. Города уже применяют отдельные меры, запрещают или отменяют мероприятия. Если видят, что интенсивно болезнь распространяется в школах, вводят удаленное обучение, работники также работают удаленно", - сказал Верига.

По словам министра, пока актуальны те же очаги - Расейняй, Радвилишкис, Шяуляй. Рост количества заболевших Верига считает нормальным для этого периода.

"Определенные вещи просто запрограммированы: мы перемещаемся, общаемся, ходим на работу, возвращаемся из отпусков, ходим в школы. Все объективные факторы, позволяющие людям встречаться, общаться, позволяют и вирусу распространяться", - сказал Верига.

Delfi напоминает, что 23 сентября правительство определилось в вопросе покупки вакцины от COVID-19.

Планируется привить 70% населения. Как лидер "зеленых" Рамунас Карбаускис, так и глава Минздрава Верига сказали, что насильно никого прививать не будут.

"Хочу сказать, что не будет никакого насилия. Кто пугает общество, зря нагнетает напряжение. Надо не пугать, а объяснять - просто с помощью научных аргументов, а не пугать, что "вот сейчас вас всех насильно привьют", думайте, где прятаться", - сказал Верига.

"Мы будем просить и врачей о помощи, ведь именно к ним люди приходят, им больше всего доверяют", - продолжил он. По словам министра, проще всего привить людей через поликлиники.

"Но если в этом будет необходимость можно это сделать и в других учреждениях. Я не знаю, удастся ли все сделать вовремя, но, как вы знаете, приняты законы в связи с вакцинацией в аптеках. Этот закон вступает в силу в следующем году. Предлагают ускорить его вступление в силу", - заметил министр.

Директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене сказала, что за минувшие сутки в Литве диагностировано самое большое количество случаев коронавируса с начала пандемии.

"Я уже сейчас могу сказать, что за вчерашний день зарегистрировано самое большое количество случаев с начала пандемии", – писала она в фейсбуке и рассказала об очаге в Расейняй.

"Что касается Расейняй. НЦОЗ сообщает обо всех случаях. В сентября их было 110. Все началось с 22 августа, когда прошел семейный праздник (12 случаев). Сейчас есть ясные очаги – полиция (32 случая), больница (17), администрация мэрии (14), Видукльская амбулатория (3), дом социальной опеки в Блинструбишкяй (2), Raseinių prekyba (6), дошкольная группа гимназии им. С.Станявичюса в Видукле (8). Кроме того, случаи в детских садах и школах – прогимназия Шальтинё, гимназия президента Й.Жемайтиса, детский сад "Саулуте", Расейнская школа технологий и бизнеса. К сожалению, есть и такие случаи, в которых источник заражения отследить не удалось, а потом заразились 3 члена семьи", – писала Лингене.

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