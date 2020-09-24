В настоящее время больны коронавирусом 1709 человек, 2253 человека уже выздоровели.
Коронавирус уже унес жизни 89 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам.
Общее количество заболеваний этим вирусом в Литве составляет 4070.
В изоляции находятся 17 839 человек.
С 1 июня в Литве выявлено 255 привозных случаев.
За минувшие сутки в лабораториях проведено 6613 тестов на коронавирус, всего проведено 744 174 теста.
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