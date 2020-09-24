Министр: минимальная зарплата в следующем году может вырасти на 35 евро

После обсуждения увеличения минимальной месячной заработной платы (ММЗ) министр социальной защиты и труда заявил, что ММЗ со следующего года могла бы повыситься приблизительно на 35 евро - до 642 евро.

Линас Кукурайтис отметил, что министерство склонно одобрить новые расчеты Банка Литвы, что ММЗ в следующем году должны достигать 48,1% от средней заработной платы (СЗП). В настоящее время это соотношение составляет 47,5%.

"Правительство обычно выбирает что-то среднее между предложениями профсоюзов и работодателей. В данном случае есть договоренность связать расчеты ММЗ с средней зарплатой", - сказал Л. Кукурайтис журналистам.

В среду Трехсторонний совет, в который входят представители правительства Литвы, работодателей и профсоюзов не достиг договоренности по вопросу повышения минимальной месячной зарплаты (ММЗ) в следующем году. Л. Кукурайтис отметил, что в таком случае решение должно будет принять правительство.

"Это решение мы должны будем принять в любом случае. Это связано и с формированием бюджета, и с правовыми нормами", - подчеркнул министр.

Он полагает, что решение необходимо принять как можно быстрее, однако ситуацию осложняет вызванная пандемией неопределенность и быстро меняющиеся экономические прогнозы.

Профсоюзы Литвы предлагали увеличить ММЗ на 56 евро до 663 евро (до уплаты налогов), а представители бизнеса предложили не обсуждать этот вопрос вовсе, так как ситуация отличается высокой неопределенностью, и сложно прогнозировать возможности повышения заработной платы.

Трехсторонний совет решил, что ММЗ должна составлять 45-50% от средней зарплаты.

Министерство финансов заявило, что средняя зарплата в стране в этом году вырастет на 6,5%, а в 2021 году - рост замедлится до 3,3%.

Сейчас ММЗ составляет 607 евро (до уплаты налогов) - она была повышена в январе этого года.

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