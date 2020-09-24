Президентская служба выступила против Валатки и Брувериса в качестве модераторов "Люблинской четверки"

По желанию президентской службы журналисты Римвидас Валатка и Витаутас Бруверис не будут модераторами форума "Люблинская четверка: идея и реальность", пишет 15min.lt.

По словам представителя Гитанаса Науседы, это мероприятие будет проходить в президентском дворце, поэтому служба президента представила свои предложения в связи с модераторами.

Один из организаторов мероприятия директор Литовского института истории и член правления форума сотрудничества и диалога им. Е.Гедройца Альвидас Никжентайтис, рассказывая о форуме, упомянул о цензуре.

"Для президентской службы это должен был быть определенный сигнал, что в данном случае речь идет об общности политической и общественной инициативы. Но мы не скрывали, что во время организации этого форума столкнулись с некоторыми сюрпризами, мы видим, что порой политикам сложно осознать, что определенной цели можно добиться только если подключить к процессу самых лучших, самых подходящих людей, тем более, что они готовы участвовать в этом безвозмездно. И не надо пытаться вводить определенную цензуру. В данном случае, я думаю, нам есть чему учиться, в первую очередь – научиться общаться друг с другом без цензуры", – сказал Никжентайтис.

На просьбу уточнить, не говорит ли он о нежелании президентской службы, чтобы модератором одной из сессий был Валатка, Никжентайтис ответил: "Да, мы говорим о том, что Римвидас Валатна не будет участвовать. В этот "черный список" попал и Витаутас Бруверис, который с самого начала работал над этой идеей, несмотря ни на какие неподходящие действия, он продолжает работать и помогает на практике реализовать цели форума".

По словам советника президента Антанаса Бубнялиса, "как и во всех случаях, когда мероприятия проходят в президентском дворце, советники президента вместе с организаторами обсуждают содержание мероприятия, докладчиков, ведущих, модераторов и другие вопросы".

"То же самое было и на этот раз – когда говорили о докладчиках и модераторах, обсуждали нескольких кандидатов, представители президентской службы выступили со своим предложением", – указал Бубнялис. Чем не угодили Валатка и Бруверис, он не указал.

О том, что ее кандидатура не подошла президентской службе, 24 сентября сообщила и журналист Рита Милюте.

"Подписант Римвидас Валатка, Витаутас Бруверис и я сегодня должны были быть модераторами сессии форума интеллектуалов Литвы, Польши, Украины и Беларуси. Гитанас Науседа, разрешив провести мероприятие форума сотрудничества и диалога им. Е.Гедройца в президентском дворце, был немстительно заботлив и подарил свободных полдня", – сообщила Милюте.

Организаторы сообщили, что модераторами форума будут политологи Витис Юрконис, Анджей Пукшто, историк культуры Ауримас Швядас и журналис Виргиниюс Савукинас.

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