В четверг премьер-министр Литвы получил дополнительный выходной

ELTA ru.DELFI.lt

В четверг у премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса выходной – дополнительный свободный день ему своим декретом назначил президент Гитанас Науседа.

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