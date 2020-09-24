В четверг премьера замещает министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.
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В четверг у премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса выходной – дополнительный свободный день ему своим декретом назначил президент Гитанас Науседа.
В четверг премьера замещает министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.
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