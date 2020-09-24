Клиент проучил "Литовскую почту": пришлось заплатить за сотни пропавших посылок

Предприниматель, занимающийся малым бизнесом, проучил "Литовскую почту" – после того как пропали 277 регистрированных и простых посылок он обратился в суд и потребовал возместить понесенный ущерб. Он выиграл дело в суде, несмотря на то, что юристы компании делали все возможное, чтобы избежать ответственности.

Вильнюсский окружной суд постановил, что "Литовская почта" должна заплатить клиенту не только 10 383 евро компенсации за потерянные посылки, но и 6% годовых от этой суммы с момента рассмотрения дела в суде и расходы на судебную тяжбу - 2284 евро.

Коллегия из трех судей оставила в силе постановление суда низшей инстанции, в котором сказано, что международные законы предполагают порядок компенсации за утерянные посылки, поэтому клиентам должны возмещать нанесенный ущерб.

Согласно делу, выяснилось, что клайпедчанин Томас Б. занимался индивидуальной деятельностью – он торговал по интернету кофе, чаем, специями и др. товарами, которые высылал клиентам за границу.

Еще в октябре 2013 г. он заключил с "Литовской почтой" договор о предоставлении услуг, сам Томас Б. своевременно оплачивал услуги.

Он работал с "Литовской почтой" много лет, прежде компания возмещала ущерб за пропавшие посылки, но весной 2019 года отказалась это сделать, потребовала предоставить документы, подтверждающие ценность вещей, находившихся в посылке. Мало того, позицию почты подтвердила Служба регулирования связи, указав, что почта не обязана возмещать ущерб за утраченные посылки.

Томас Б. сказал, что с сентября 2018 г. до апреля 2019 г. он выслал 7349 посылок, потом обратился в связи с пропажей 407 посылок, 277 из которых так и не нашли – 272 были регистрированными, а 5 - обычными.

Поскольку "Литовская почта" отказалась возмещать ущерб, Томас Б. обратился в суд. Он указал, что прежде компания возмещала ущерб и не требовала документами подтверждать стоимость посылки. Он не требовал возмещения морального ущерба, просил только выплатить ему то, что гарантируют международные законы.

"Литовская почта" не согласилась с претензией, заметив, что клиенты, которые не указывают ценность посылки, потом могут злоупотреблять и просить необоснованно большую компенсацию.

Суд отметил, что "Литовская почта" в своей деятельности руководствуется международными законами, а в них указана максимальная компенсация за потерянные посылки - тариф указан за каждый килограмм. Поэтому, по мнению судей, Томас Б. обоснованно требует возместить нанесенный ущерб, а требование почты необоснованно.

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