Обустроенный на европейские деньги парк стал частной собственностью

Обустроенный в Мигунай на европейские деньги парк с тропами, скульптурами, беседками и скамейками стал частной собственностью. Приезжих встречает надпись "частная собственность" и предупреждение - посторонним вход воспрещен.

"Время контроля над проектом истекло в декабре 2019 года, поэтому с получателя помощи сняты обязательства (беречь инвестиции или содержать участок)", – пояснила представитель Национального агентства платежей Реда Кердокене.

Проект этого парка в Мариямпольском старостве был осуществлен на деньги программы развития села 2007–2013 гг. Тогда на 243 проектов выделили 15 млн. евро.

Кердокене сказала, что в рамках той же программы 2014–2020 гг 62 проекта получили 2,5 млн. евро.

У парка в Мигунай нет даже адреса. Журналисты Delfi искали его с помощью старосты Андрея Жабеловича, который рассказал, что со дня обустройства парка прошло 5 лет, поэтому жителей туда больше не впускают. Около парка стоят стенды с указанием, что это частная территория, вход воспрещен.

"Если требование будет нарушено, вызываем полицию. На территории установлены видеокамеры", – сказано на стенде.

Сам парк ухоженный.

Владелец парка Лаймуте Адомавичене сказала Delfi, что на обустройство парка было получено 88 183 евро.

"Сейчас на этой территории я хочу проводить время в кругу членов семьи и друзей, поэтому не хочу, чтобы туда приходили посторонние люди", – сказала она.

В редакцию Delfi пришло письмо читателя, который был удивлен тем, что с сайта Информационного центра для туристов Вильнюсского района пропала информация о Мигунском парке.

Специалист центра Олег Шилко объяснил: "Парк был приватизирован, посещать его нельзя, поэтому информацию о нем и убрали".

Он заметил, что в 3-4 км от Мигунского парка обустраивают новый парк в деревне Мариямполис. Обустройство Парка Тысячелетия Литвы обойдется в 186 000 евро. Этот парк также обустраивают на деньги ЕС.

В парке появятся дорожки, скамейки, беседки, мостик через реку Юоде, баскетбольная площадка, детская площадка, реконструируют стоянку для машин, эстрада и т.д. Парк откроется в следующем году.

По данным Регистра недвижимости, участок, на котором находится Мигунский парк, принадлежит Адомавичене и Альбертасу Грижинасу.

"Мы совладельцы участка, но парк принадлежит Лаймуте", – сказал Грижинас.

Адомавичене он принадлежал и тогда, когда были выделены европейские деньги на его обустройство.

"На протяжении 5 лет парк посещало много людей, мы за ним присматривали: собирали мусор, косили траву, убирали листья с деревянных дорожек, красили скамейки, столы, беседки, качели, смотровые площадки. Красили дорожки, чтобы доски дольше служили.

Однако неоднократно парк разоряли вандалы. Украли и сломали качели, детали качелей, я все восстанавливала на собственные деньги. По парку ездили на квадроциклах и мотоциклах (хотя это не разрешалось), поэтому сломали доски, из которых сделаны дорожки, их тоже пришлось менять. Все это 5 лет делалось на собственные деньги. Благодаря такому присмотру и сейчас, спустя 5 лет, все находится в хорошем состоянии", – рассказала Адомавичене.

В регистре нет данных о прежних владельцах этого участка земли. Все, что известно, так это то, что после восстановления независимости это была земля государства, которая потом была передана в частные руки. Обстоятельства приватизации участка неизвестны.

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