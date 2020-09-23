МИД Литвы в среду вечером сообщил о возможной кибератаке

Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что 23 сентября, возможно, против него была МИД заявил, что в этот день не распространял пресс-релиз о том, что министр иностранных дел Линас Линкявичюс призвал Евросоюз послать в Беларусь миротворческие силы.

"Возможно, это была комплексная кибернетическая и информационная атака", - сказано в заявлении МИД. Линкявичюс критические оценивает процессы, происходящие в Беларуси после фальсифицированных президентских выборов.

Он неоднократно публично называл Александра Лукашенко бывшим президентом Беларуси и жестко высказывался против насилия в отношении протестующих мирных жителей.

На заявления Линкявичюса о режиме Лукашенко ранее отреагировал и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он заявил, что Литва использует недемократические методы и неуважительно относится к суверенитету Беларуси, пытается дестабилизировать обстановку в Беларуси.

Против МИД Литвы ранее неоднократно организовывались кибератаки.

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