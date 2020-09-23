МИД: Литва не считает Лукашенко законным руководителем Беларуси

Министерство иностранных дел Литвы, реагируя на инаугурацию авторитарного правителя Беларуси Александра Лукашенко, в среду сообщило, что не считает его законным президентом Беларуси.

"Министерство иностранных дел Литвы еще раз отмечает, что состоявшиеся в Беларуси 9 августа выборы президента не отвечали международным обязательствам Беларуси и общепризнанным демократическим стандартам, не были свободными, справедливыми и демократическими", - говорится в пресс-релизе министерства.

"Поэтому Литва не признает результаты этих выборов и по этой причине не считает А. Лукашенко законным руководителем Беларуси. Проведя новую инаугурацию себя, А. Лукашенко не имеет никаких прав представлять людей Беларуси и их интересы", - также утверждается в пресс-релизе МИД Литвы.

МИД Литвы призывает власти Беларуси вслушаться в волю народа Беларуси, прекратить репрессии, отпустить всех задержанных, включая и политзаключенных.

МИД полагает, что ситуацию в Беларуси можно разрешить лишь путем диалога с гражданским обществом, которое представляет бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская и созданный по ее инициативе Координационный совет.

"В случае необходимости мы готовы оказать всю необходимую помощь и выступить посредниками, чтобы создать условия для этого диалога", - отмечает МИД.

Также МИД Литвы выступает за новые демократические выборы в Беларуси при участии международных наблюдателей.

"Мы заинтересованы в развитии добрососедских отношений, основанных на взаимном уважении и доверии. Мы твердо поддерживаем суверенитет и независимость Беларуси", - говорится в заявлении МИД.

В среду А. Лукашенко дал присягу президента Беларуси на шестой срок полномочий. Церемония, о которой не сообщалось заранее, состоялась во Дворце независимости в Минске.

Беларусь уже более месяца сотрясают протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен авторитарный лидер А. Лукашенко, руководящий страной с 1994 года.

Оппозиция и страны Запада считают эти выборы фальсифицированными.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!