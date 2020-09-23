Для всех групп общества прививки от COVID-19 в Литве будут бесплатными

Правительство Литвы приняло решение о закупке вакцины от коронавируса (COVID-19). Вакциной бесплатно будут прививать людей из всех групп. Надеются, что удастся привить 70% населения.

"Мы говорим о том, чтобы для всех вакцина была бесплатной", - сказал на пресс-конференции премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Он сказал, что деньги на покупку вакцины выделят из бюджета. Максимальная стоимость вакцины составит 125 млн. евро.

"Покупку будем финансировать из бюджета, если надо, из бюджета на этот год, если подтвердится оптимистический вариант. А если нет, в следующем – мы ведь не знаем когда появится вакцина, и появится ли вообще. Это будут деньги бюджета", - сказал Сквернялис.

"Даже если мы заплатим за вакцину по максимуму всем компаниям, с которыми заключены соглашения, то расходы составят 40 евро на человека. Я не думаю, что это очень много", – продолжил глава правительства.

Он сказал, что пока минимальные расходы неизвестны, все зависит от того, какой из компаний удастся создать вакцину.

Сквернялис отметил, что если все 7 компаний создадут вакцину, то страна получит несколько миллионов доз.

Он сказал, что если у Литвы останутся лишние дозы, то она будет вести переговоры со странами Восточного партнерства об их продаже. Это разрешено по договоренности между ЕК и производителями.

Избыток может образоваться, если успехом увенчаются работы всех 7 компаний, а Литва не сможет расторгнуть договоры о поставках.

Еврокомиссия подписала договор о приобретении вакцины от коронавируса у британско-шведской компании AstraZeneca, однако переговоры идут и с другими шестью потенциальными производителями.

Премьер Саулюс Сквернялис и министр здравоохранения Аурелиюс Верига утверждают, что если все вакцины будут подтверждены как эффективные и безопасные, Литве придется заплатить за них более 100 млн евро, а при решении не покупать часть вакцин для страны возникнет риск вообще не получить вакцину.

Глава Минздрава заметил, что есть цель - привить от этого вируса 70% населения.

"Для достижения коллективного иммунитета планируют приобрести столько вакцины, чтобы привить 70% жителей страны", – напомнил Верига.

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