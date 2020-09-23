"Мы говорим о том, чтобы для всех вакцина была бесплатной", - сказал на пресс-конференции премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Он сказал, что деньги на покупку вакцины выделят из бюджета. Максимальная стоимость вакцины составит 125 млн. евро.

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"Покупку будем финансировать из бюджета, если надо, из бюджета на этот год, если подтвердится оптимистический вариант. А если нет, в следующем – мы ведь не знаем когда появится вакцина, и появится ли вообще. Это будут деньги бюджета", - сказал Сквернялис.

"Даже если мы заплатим за вакцину по максимуму всем компаниям, с которыми заключены соглашения, то расходы составят 40 евро на человека. Я не думаю, что это очень много", – продолжил глава правительства.

Он сказал, что пока минимальные расходы неизвестны, все зависит от того, какой из компаний удастся создать вакцину.

Сквернялис отметил, что если все 7 компаний создадут вакцину, то страна получит несколько миллионов доз.

Он сказал, что если у Литвы останутся лишние дозы, то она будет вести переговоры со странами Восточного партнерства об их продаже. Это разрешено по договоренности между ЕК и производителями.

Избыток может образоваться, если успехом увенчаются работы всех 7 компаний, а Литва не сможет расторгнуть договоры о поставках.

Еврокомиссия подписала договор о приобретении вакцины от коронавируса у британско-шведской компании AstraZeneca, однако переговоры идут и с другими шестью потенциальными производителями.

Премьер Саулюс Сквернялис и министр здравоохранения Аурелиюс Верига утверждают, что если все вакцины будут подтверждены как эффективные и безопасные, Литве придется заплатить за них более 100 млн евро, а при решении не покупать часть вакцин для страны возникнет риск вообще не получить вакцину.

Глава Минздрава заметил, что есть цель - привить от этого вируса 70% населения.

"Для достижения коллективного иммунитета планируют приобрести столько вакцины, чтобы привить 70% жителей страны", – напомнил Верига.

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