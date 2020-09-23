В Литве почтили память жертв Холокоста: "важно, чтобы это не повторилось"

У мемориала в Панеряй, где во время Второй мировой войны погибли десятки тысяч человек, в среду почтили память еврейского геноцида.

Президент Гитанас Науседа во время церемонии подчеркнул, что Холокост - это трагедия Литвы.

"Только здесь, в Панеряй, мы, Литовское государство, потеряли десятки тысяч своих граждан, которые создавали независимую Литву", - отметил глава страны.

"Мы потеряли талантливых ученых, деятелей искусства, поэтов, врачей, предпринимателей и ремесленников, учителей и священников, потеряли стариков, которые хранили память о прожитых вместе столетиях, потеряли и детей, которые были будущим этой страны", - добавил президент.

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Президент сказал, что литовцам было трудно признать, что евреи погибли "и от рук литовцев, однако мы нашли в себе силы посмотреть истории в глаза".

"В 1995 году президент Литвы в Израиле попросил прощения за тех литовцев, которые принимали участие в катастрофе", - сказал Г. Науседа.

"Важно, чтобы это не повторилось"

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил BNS, что важно не только почтить память жертв, но и думать о том, чтобы такие трагедии не могли повториться.

"Это невозможно ни забыть, ни простить, но не менее важно думать о том, чтобы это не повторилось", - сказал Л. Линкявичюс.

Он добавил, что гибель евреев в Литве - это "та страница, которая никогда не будет стерта, и как позор, и как трагедия".

Прибывшая на церемонию Габриэле Лисаускайте, чья бабушка пережила расправу с евреями в Панеряй, сказала, что мы должны помнить спасавших евреев людей.

"Ей повезло, пуля попала в руку, она выбралась из-под груды тел, скиталась в лесах и нашла людей, которые ей помогли. Тогда ей пришлось вернуться в гетто, но ее учитель литовского языка очень помог - он организовал тайное место в костеле св. Катарины, где прятались еще 12 евреев", - рассказала журналистам 28-летняя девушка.

"Моя бабушка рассказывала, что были и хорошие люди, которые спасали. Эти люди - ангелы, поэтому мы должны их помнить", - отметила она.

Глава еврейской общины Литвы Фаина Куклянски также подчеркнула, что необходимо преградить путь любым формам ненависти.

"Пока мы живы и можем свидетельствовать в память о жертвах Холокоста, мы должны общими усилиями обеспечить, чтобы трагедия не повторилась и ненависть не получила новую, коварную форму", - сказала Ф. Куклянски на церемонии.

В церемонии в Панеряй участвовали другие руководители страны, министры, дипломаты иностранных государств.

23 сентября в Литве - День памяти жертв еврейского геноцида. В этот день в 1943 году было уничтожено Вильнюсское гетто.

Во время Второй мировой войны погибло 90% евреев из более 200 тыс, проживавших в Литве.

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