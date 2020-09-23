Президент Литвы: церемония в Минске не придает Лукашенко легитимности

Литва не признает Александра Лукашенко законным президентом Беларуси, и организованная в Минске церемония инаугурации этого отношения не изменит, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Глава страны заявил, что состоявшиеся в Беларуси в августе выборы президента не были свободными, поэтому Литва высказывается за новые демократические выборы президента Беларуси.

"Литва не признает А. Лукашенко законным главой Беларуси. Состоявшиеся 9 августа выборы в Беларуси не были свободными, честными и демократическими. Ни тайные, ни помпезные церемонии не опровергнут этого неоспоримого факта и не создадут иллюзию легитимности", - заявил в среду президент Литвы.

"Мы высказываемся за новые демократические выборы президента с участием международных наблюдателей", - отметил Г. Науседа.

Комментарий президента Литвы передал BNS пресс-секретарь Антанас Бубнялис.

Государственные СМИ Беларуси сообщили, что в среду А. Лукашенко принес присягу президента на церемонии, о которой заранее не сообщалось.

Церемония прошла во Дворце независимости в Минске при участии нескольких сотен представителей силовых структур, политиков, деятелей культуры.

В Беларуси более месяца продолжаются массовые протесты после состоявшихся 9 августа выборов президента, оппозиция и страны Запада считают эти выборы сфальсифицированными.

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