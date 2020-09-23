Литва примет участие в закупке всех 7 вакцин от COVID-19

Комиссия по вопросам нацбезопасности при правительстве Литвы решила, что страна вместе с другими государствами Евросоюза примет участие в закупках всех семи потенциальных вакцин от коронавируса, сообщила в среду правительственная канцелярия.

"Единогласным решением члены комиссии одобрили приобретение потенциальной вакцины посредством механизма совместных закупок Еврокомиссии (ЕК), диверсифицируя закупки у различных производителей, которых отобрала ЕК, и с которыми были заключены предварительные договоры купли-продажи вакцин. Было решено избрать максимально осторожный вариант, при котором правительство выскажется по каждому договору, по которому будут закупаться потенциальные вакцины", – говорится в сообщении.

Как отмечает канцелярия, решение принято единогласно, и в среду его должно утвердить правительство.

В заседании комиссии приняли участие премьер, спикер сейма, главы парламентских комитетов по иностранным делам, здравоохранению, праву и правопорядку, члены Кабмина, представители правоохранительных органов и администрации президента.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис предлагал рассмотреть вопрос покупки вакцины на Госсовете по обороне, однако возглавляющий совет президент Гитанас Науседа отказался созывать заседание по этому вопросу. Администрация президента отметила, что решения по вакцинам являются компетенцией правительства и вопросом ответственности министра здравоохранения.

Сквернялис: не будем рисковать и пытаться угадать

"Мы не будем рисковать и не будем пытаться угадать, какая из лидирующих в клинических испытаниях компаний первой создаст вакцину, существенно снижающую риск заражения, заболевания тяжелой формой коронавируса и превращение в распространителя вируса. Если идти этим путем, то можно остаться вообще без вакцины, а для Литвы это было бы настоящей трагедией", – отметил в пресс-релизе премьер.

Он подчеркнул, что условия закупок вакцин согласует ЕК и возможности их изменения очень ограничены, поэтому каждая страна-покупатель рискует приобрести слишком большое количество вакцин, либо потерять часть уплаченных денег. С другой стороны, по словам С. Сквернялиса, ЕК, осуществляющая закупку, гарантирует ее прозрачность и надежность.

"Сегодня никто не может сказать, какая из семи компаний, с которыми уже достигнуты предварительные соглашения ЕС, будет первой. Поэтому мы заключим договоры о заказах со всеми. Договоры, которые бы удовлетворяли хотя бы основную часть наших потребностей. Как только вакцина будет протестирована и проверена, мы будем добиваться как можно скорейшего ее получения. Мы точно не будем "подопытными кроликами", поставим в Литву только безопасные вакцины, исследованные учеными и оцененные Европейским фармагентством", – отметил глава правительства.

Как премьер, так и министр здравоохранения Аурелиюс Верига во вторник подтвердили, что при избрании упомянутого варианта, если все вакцины будут подтверждены как эффективные и безопасные, Литве придется заплатить за них более 100 млн евро.

Премьер напомнил, что за жизнь государства с вирусом COVID-19 Литве, как и другим странам, приходится платить "не только большими деньгами и долгосрочным здоровьем пациентов, но, к сожалению, и жизнями", поэтому основным критерием решения комиссии была не цена.

"Если мы заплатим максимально возможную сумму, всем компаниям, с которыми потенциально будут заключены договоры, то расходы государства на вакцину составят приблизительно 40 евро на человека. Поэтому я не считаю, что такая цена была бы слишком высока", – сказал С. Сквернялис.

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