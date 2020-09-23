Компания Orlen Lietuva отказывается указать масштабы сделок с молдавскими сепаратистами

Крупнейшая в Литве компания Orlen Lietuva решила не участвовать в дискуссии о ее торговле в Молдов, с сепаратистами Приднестровья (об этом стало известно после утечки соответствующих документов). На вопрос об акцизах, которые мог не получить бюджет Молдовы, Orlen Lietuva ответила коротко – она за это не отвечает, сообщает центр расследовательской журналистики Siena.

Документы, которые исследует международный центр FinCEN Files, показали, что Orlen Lietuva работала с компанией Šerif. По данным экспертов, эта корпорация, учрежденная двумя бывшими сотрудниками КГБ, фактически контролирует политическую и экономическую жизнь в Приднестровье.

Šerif подозревают в контрабанде – поставке в Молдову и другие страны товаров, которые из-за специфических условий в Приднестровье, стоили дешевле. В числе контрабандных товаров было и горючее. Якобы его долгое время привозили в Приднестровье без контроля со стороны ответственных ведомств Молдовы, без налогов. Кроме того, дешевое горючее из Приднестровья попадает на рынок Молдовы

Orlen Lietuva не отрицает факт торговли с Šerif. Однако компания, которая находится под управлением польской компании PKN Orlen, отказывается указать, сколько горючего было продано в Приднестровье. Также не говорит о том, сколько лет осуществлялась такая торговля.

21 сентября Siena опубликовала информацию о торговых отношениях между Orlen Lietuva и Šerif. Контрабанда в Приднестровье много лет существовала из-за "дыры" на украинско-молдавской границе, которую контролировали сепаратисты Приднестровья. Поэтому Приднестровье импортировало больше товаров, чем нужно для внутреннего рынка, они были дешевле, чем в Молдове и соседних странах и поступали на "черный" рынок. Именно из-за большого объема контрабанды, Молдова остается одной из самых бедных стран Европы.

Согласно имеющимся банковским документам, в сделках Orlen Lietuvaс Šerif упоминается сумма в 4,4 млн. долларов, однако Šerif указывает, что литовская компания - это самый крупный ее поставщик.

Еще одно несоответствие в этой сфере – статистика. Orlen Lietuva указала Siena, что в 2011-2019 гг. экспортировала в Молдову 164 500 тонн бензина и дизельного топлива, это почти 99% официального литовского экспорта, указанного в базе данных ООН UN Comtrade. А Молдова указывает, что импорт из Литвы был намного меньше. Разница в денежном эквиваленте составляет 94 млн. долларов.

На просьбу прокомментировать эту разницу, представители Orlen Lietuva ответили: "К сожалению, мы не можем комментировать статистику Молдовы".

Экспорт горючего из Литвы в Молдову сократился в 2017 году, когда Украина и Молдова стали вводить контроль на границе в Приднестровье. Сама компания Orlen Lietuva утверждает, что экспорт упал из-за роста спроса на горючее в Польше.

На вопрос, какая часть экспорта в Молдову шла через Приднестровье, компания ответила: "Все горючее, предназначенное для клиентов, зарегистрированных в Молдове, продавали/передавали в собственность у белорусской/украинской границы".

Компания также указала, что за уплату налогов отвечает покупатель, а не продавец, поскольку продавец передает товар на границе.

На вопрос, когда Orlen Lietuva начала торговлю с компанией Šerif, какую часть официального экспорта составлял экспорт в Молдову и оценивалась ли репутация клиента, компания не ответила.

"Orlen Lietuva не комментирует коммерческие сделки и/или их детали", – сказано в комментарии компании.

Напомним, что с компанией Šerif торговала не только Orlen Lietuva, но и торговый дом предпринимателя Кястутиса Версловаса Transis. Версловас также сказал, что его компания за уплату налогов не отвечает.

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