Google: коронавирус не оказывает большого влияния на мобильность людей в Литве

Растущее в последнее время число случаев заражения коронавирусом в Литве существенно не повлияло на мобильность населения, а передвижений в некоторых направлениях стало даже больше, свидетельствуют публичные данные Google о мобильности людей.

За последний месяц люди меньше двигались лишь к отдельным объектам. Например, 11 августа, по сравнению с базовым периодом с 3 января по 6 февраля, посещение торговых центров сократилось на 5%, а 11 сентября – на 9%.

По словам экономиста SME Finance Александра Изгородина, данные о мобильности свидетельствуют о по-прежнему высоких ожиданиях литовских потребителей.

"Можно сделать предположение, что, по крайней мере, пока значительный рост заболеваний COVID-19 в Литве сильно не изменил потребительские ожидания и не оказал слишком негативного влияния на мобильность населения", – сказал BNS А. Изгородин.

По его словам, хотя с ростом заражений жители стали реже ходить в магазины, движение в направлении других объектов даже растет. Экономист также обратил внимание на то, что поток жителей, путешествующих различным транспортом, в августе был ниже базового периода на 4%, а 11 сентября он был уже на 7% больше.

"Это означает, что жители могли более активно пользоваться общественным транспортом, либо активно путешествовать, например, через аэропорты", – сказал А. Изгородин.

"Поскольку в середине сентября Литва подняла планку заболеваемости COVID-19 с 16 до 25 случаев на 100 тыс. жителей, я считаю, что в будущем поток жителей на объекты транзита лишь вырастет, поскольку путешествовать за границу можно проще, чем летом", – считает он.

Экономист отметил, что, если количество заражений коронавирусом по-прежнему будет расти, тенденция может измениться и люди вновь могут работать удаленно, однако в данный момент, по оценке экономиста, рост заболеваний в Литве "слишком сильно не напугал".

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