Президент Литвы призывает ООН потребовать от Лукашенко мирной передачи власти

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал общественность Организации Объединенных Наций осудить насилие режима Александра Лукашенко против белорусских протестующих, потребовать прекратить эти действия, отпустить задержанных и мирно передать власть.

В своей речи на Генассамблее ООН в среду, проходившей в режиме онлайн, президент назвал белорусскую власть незаконной и подчеркнул, что она сознательно использует жестокую силу против мирных протестующих, задержанных "хладнокровно избивают и пытают спецподразделения полиции".

"Мы обязаны осудить это нарушение принципа законности и правового государства. Не замечая и не реагируя, мы лишь поощряем атмосферу безнаказанности и навредим принципу верховенства права во всем мире", – сказал руководитель Литвы, обращаясь к коллегам.

"ООН и ее ведомствам должны внимательно следить за положением в Беларуси и последовательно требовать, чтобы белорусские власти воздержались от использования силы, соблюдали международные правовые принципы, уважали права человека и в конце концов приступили к мирной передаче власти", – добавил Г. Науседа.

По его словам, международная общественность обязана "направить четкий сигнал нынешней власти Беларуси".

"Все незаконно задержанные лица и политические заключенные должны быть отпущены. Мы также должны требовать привлечь к ответственности лиц, ответственных за пытки и использование силы. Необходимо, чтобы Совет по правам человека постоянно следил и оценивал положение с правами человека в Беларуси. Все преставления против человечности и массовые нарушения права человека должны быть незамедлительно расследованы", – заявил он.

В своей речи он упомянул и политику России, напомнив об отравлении оппозиционера Алексея Навального. По словам литовского президента, этот случай демонстрирует, что "в некоторых государствах давление на мнение, которое выражает оппозиция, быстро превращается в смертельные физические выпады" и призвал международную общественность быть готовой "расследовать преступления против человечества и наказывать преступников всеми возможными средствами".

Он также выразил опасения по поводу Белорусской АЭС в Островце, напомнив, что Литва оценивает это как угрозу безопасности и как "геополитический проект, целью которого является сохранить сферу влияния России".

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