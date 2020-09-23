Муниципальная компания решила работать 4 дня в неделю: не подорожают ли услуги для жителей

В Литве есть несколько компаний, которые работают по укороченному графику. Например, по 6 часов в день или 4 дня в неделю. Оказывается, это практикует и госсектор. Государственная компания "Вильнюсские теплосети" (Vilniaus šilumos tinklai) проводит эксперимент. Эксперт считает, что такие эксперименты можно считать удачными, если они приводят к снижению цен для потребителей.

Delfi уже писал о нескольких компаниях, которые сократили время работы. Компании Valandinis и Engineer начали эксперимент почти два года назад – сократили рабочий день с 8 до 6 ч. Их руководство заметило, что эксперимент удался, и в будущем рабочее время сократят до 4 ч. в день.

Компания Alliance for Recruitment, которая занимается отбором персонала, пошла по иному пути – работает не 5, а 4 дня в неделю. Представители компании также рассказали, что ее работники работают продуктивнее, они более мотивированы.

Именно у этих компаний после консультаций практику переняла и государственная компания. АО "Вильнюсские теплосети" (Vilniaus šilumos tinklai) начала эксперимент с сентября 2020 года – компания сократила рабочую неделю до 4 дней.

По словам представителя компании Айсте Оршевскене, такая идея у них родилась год назад, когда проанализировали успех таких решений в Литве и за границей.

"Мы интересовались опытом литовских компаний Alliance for Recruitment и Valandinis. В обоих случаях работники выполняют ту же работу, кроме того, они стали лояльнее, эффективнее используют время, реже уходят с работы. Мы видим истории успеха как в мире, так и в Литве, такие компании даже добиваются лучшего результата деятельности", – сказала Оршевскене.

На вопрос, почему компания решила вводить перемены в такой неспокойный для многих и экономически сложный период, собеседница отметила, что пандемия как раз дала возможность осуществлять новые практики.

"Наша цель – еще более эффективная работа, повышение мотивации работников, вовлечение и создание большей ценности, чем при работе по обычному графику, а это для многих в кризис актуально. Пандемия заставила нас применять разного рода новшества, например, удаленную работу. Выяснилось, что наши работники отлично работают и из дома. Пандемия позволила нам шагнуть в сторону укороченной рабочей недели", – сказала представитель компании.

Речь идет о крупной компании, в ней работают 600 человек. В двухмесячном эксперименте будут участвовать пока только некоторые отделы компании из каждого департамента. При этом будут сравнивать результаты их деятельности с результатами работы других отделов.

Оршевскене заверила, что о клиентах компания по-прежнему будет заботиться 7 дней в неделю 24 часа в сутки.

"4-дневная рабочая неделя означает, что работу перепланируют так, чтобы это отрицательно не сказалось на качестве обслуживания клиентов", – заметила она.

Если результаты эксперимента будут хорошими, то со следующего года на такой график перейдет больше отделов.

Правда, часть работников в этом проекте участвовать не будет в силу специфики своей работы. Это те работники, которые работают посменно, или сокращение времени работы которых представляет большой риск для цикла непрекращающейся работы. Этим работникам компания предложит другие бонусы.

Оршевскене признала, что для многих такое новшество было неожиданным.

"Коллеги будут работать за ту же зарплату, поскольку их нагрузка и задачи не меняются. Одна из главных задач – за то же время сделать столько же или даже больше, поэтому на финансах компании это также не скажется", – заметила представитель компании.

Оршевскене сказала, что их эксперимент заинтересовал другие компании, поэтому они ждут результатов.

Эксперт Литовского института свободного рынка Ева Валешкайте оценила этот эксперимент неоднозначно. По ее словам, он был бы оправдан, если бы снизились цены на услуги для клиентов.

"С одной стороны, здорово, когда частный сектор применяет разные методы для улучшения эффективности. Но что касается госсектора, не надо забывать, что это компания, которую содержат на деньги налогоплательщиков. Это регулируемый сектор, который присматривает Государственная комиссия по контролю над ценами и энергетикой. Все зависит от стоимости услуг. Если услуга станет дешевле для потребителей, это оправданный шаг. Наихудший вариант – если не сократят рабочую неделю, а в будущем наймут больше людей, чтобы они выполняли эту работу, а это уже поднимет цену на услуги", – сказала Валешкайте.

По ее словам, возникает вопрос, кто будет работать сейчас эти 4 дня в неделю. Ведь в компании есть специалисты, которые ездят и работают на объектах по 8 часов в день, вряд ли они смогут выполнить свою работу за 4 дня с той же эффективностью. "В таком случае, можно поднимать вопрос - нет ли в этой компании избытка работников, если она может себе позволить такой эксперимент", - сказала эксперт.

По ее словам в госсекторе, когда возникает вопрос сокращения рабочей недели, важно создать гибкие условия труда.

"Как эксперимент с точки зрения управления, он очень интересен, но возникает много вопросов, какова сейчас ситуация в компании, позволит ли это снизить цены на услуги", – сказала Валешкайте.

Она заметила, что частный сектор может экспериментировать, поскольку там есть жесткая система контроля и отчетности.

"Но когда речь идет о государственной компании, важно, чтобы в проигрыше не остались налогоплательщики", – сказала Валешкайте.

Что касается изменений во всем госсекторе, то эксперт заметила, что важно, как это скажется на ценах. В этом секторе часто говорят о реформах, но они проходят в основном только на бумаге.

"Мы видели оптимизацию госсектора в 2016 г., когда объем снизился на 25%, а количество работников – на 8%. Это значит, формально объединили организации, а работники работают, как работали. Возникает вопрос, дает ли это возможность экономить", – сказала собеседница.

И здесь то же самое. Будет ли скачок качества?

По словам эксперта в сфере зарплат и вовлеченности работников Элигиюса Каеты, нельзя делить частный и государственный сектор в этом вопросе, такие перемены могут происходить и там, и там. Просто важно знать, что в некоторых сферах, при сокращении рабочей недели потребуется больше рабочих рук, поскольку есть работа, которую кто-то должен выполнять постоянно, например, те же медсестры в больницах. Тогда такие реформы стоят недешево.

Он заметил, что успех такой практики зависит не от сектора, а от выполняемой работы.

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