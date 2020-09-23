Цены на картошку, мед и боровики в провинции могут удивить жителей столицы

Грибы, ягоды, фрукты, овощи и цветы, которые попадают на прилавки, чаще всего были собраны или срезаны ранним утром, самое позднее – накануне вечером, пишет Šilutės naujienos.

Рыночные торговцы говорят, что у них самая свежая продукция, выращенная без химических удобрений и по своему качеству она лучше той, которую продают в магазинах.

В минувшую субботу один покупатель рассказал, как поленился идти на рынок и купил дешевую картошку в магазине.

Когда она сварилась - и ее вид, и вкус были странными, поэтому сейчас он не ленится и ходит на рынок. Ведь на рынке свою продукцию продают небольшие фермерские хозяйства или люди, которые выращивают ее у себя на огородах.

У фермера Йонаса Мазиляускаса из Юкнайчай есть три сына, один из них чаще всего торгует выращенной продукцией. Старший сын, который привозит товар, сказал, что у отца есть 4 га земли, на которых он выращивает картошку и морковь.

Сейчас он заинтересовался садоводством - яблоками и грушами, поэтому хочет уменьшить посевы овощей. Сыновья выращивают в теплицах и на огородах огурцы, капусту, лук и другие овощи.

Поскольку два других брата работают еще и в других местах, торговля лежит на плечах одного брата. Видно, что покупатели знают товары этого фермера, и они идут нарасхват. Постоянным покупателям он привозит товар на дом, например, чтобы пожилым женщинам не пришлось самим нести покупки домой.

Молодой человек рассказал, что помогает отцу с 12 лет. Поскольку вся их продукция экологическая, покупатели им доверяют.

Картошку, морковку, лук он продает по одной цене - 50-60 центов за кг. Иногда картошка бывает дешевле. "В этом году люди могут быть спокойны, год хороши, урожай обильный", – сказал мужчина. Правда, он заметил, что чеснок в этом году не уродился.

Бронисловас из деревни Макяй (староство Жемайчу Науяместиса) привозит на рынок в Шилуте дары леса и выращенные в саду цветы. Боровики небольшие и крепкие он продает по 10 евро, а другие - по 7 евро за кг (в Вильнюсе на Калварийском рынке такое же количество боровиков стоит 25 евро, примечание Delfi).

Бронисловас - пенсионер, поэтому торговля на рынке приносит ему дополнительный доход. У него в саду растет немало цветов. Он привез на продажу гортензии в горшках (4 евро за шт). По такой же цене он продает и саженцы винограда. В своей усадьбе Бронисловас держит пчел. Пол-литра меда он продает за 4 евро.

По словам пожилого человека, торговля на рынке ему не надоедает, напротив, побуждает больше работать дома, да и дополнительные доходы в месяц иногда бывают такими же, как пенсия.

Саулюс из Таураге продает цветы. По его словам, в его хозяйстве есть не только цветы, но и 14 коров. Он привез на продажу 5 видов пеннисетума, эхинацию, вереск, разноцветные хризантемы. Все по несколько евро.

На рынок в Шилуте приезжают фермеры, которые уже много лет торгуют только своей продукцией. Альбинас и Гериминас Антанавичюсы, Рамуте и Сергеюс Лацко, Артурас Стасюлис известны своей картошкой, морковкой, свеклой, луком и капустой. Они стоят в одних и тех же местах и знают своих покупателей.

Все фермеры рады урожаю в этом году. Их удивляет, что горожане еще не начали закупать картошку на зиму, чтобы не ходить на рынок ради нескольких килограммов. 30-килограммовый мешок картошки сейчас на рынке стоит 8 евро.

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