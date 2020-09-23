В Литве по-прежнему тепло: воздух прогреется до 23 градусов

В среду погоду в Литве по-прежнему обусловит антициклон. Ночью было от 7 градусов в Варене, Вильнюсе, Алитусе, до 10 градусов в Центральной Литве и 11–12 на западе. У моря ночью было 13–15 градусов тепла.

В среду в первой половине дня будет солнечно и ясно. После обеда в Жемайтию придут облака, однако осадков не ожидается. Усилится ветер. В Дзукии и Сувалькии сегодня будет 24–26, в Аукштайтии и Жемайтии - 21–23 градуса тепла.

В четверг с запада придет циклон, однако ночью осадков все еще не ожидается. Почти по всей Литве увеличится облачность. Ночью будет 8–13, на взморье 14–16 градусов тепла. Во второй половине дня на западе пройдут небольшие дожди. Местами возможны грозы. Усилится ветер. По-прежнему будет тепло - 20–25 градусов выше нуля.

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