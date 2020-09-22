После того как увеличилось количество больных, жители Литвы стали реже ходить в магазины

После того как увеличилось количество больных коронавирусом передвижение жителей Литвы в некоторых направлениях даже выросло, свидетельствуют данные Google о мобильности людей.

За последний месяц люди реже ездили лишь в отдельные места. Например, 11 августа, по сравнению с 3 января – 6 февраля, люди на 5% реже ходили в магазины, а 11 сентября – на 9%.

По словам экономиста SME Finance Александра Изгородина, данные мобильности Google показали, что рейтинг доверия потребителей в Литве по-прежнему высок.

"Можно предположить, что пока рост числа заболеваний на ожиданиях потребителей не сказался и не уменьшил их мобильность", – заметил он.

Специалист напомнил, что люди стали реже ходить в магазины, а вот в другие места заглядывают чаще.

Он обратил внимание, что в августе на 4% меньше людей пользовались общественным транспортом, а 11 сентября – уже на 7% больше.

"Это значит, что люди стали активнее пользоваться общественным транспортом и перемещаться, например, через аэропорты", – сказал Изгородин.

"Поскольку Литва подняла планку с 16 до 25 заболеваний на 100 000 жителей путешествовать, возможно, люди смогут больше, чем летом", – заметил он.

Он заметил, что пока люди чаще ездят на работу, удаленно работают немногие, но если ситуация изменится, этот показатель тоже изменится.

Данные Google показывают, что после того как в Литве 16 марта ввели карантин люди на 30% реже ходили в магазины, на 50% меньше пользовались общественным транспортом, зато на 20% больше перемещались около своего жилья.

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