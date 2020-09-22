"Осталось практически две недели до решения Еврокомиссии и всех стран-членов ЕС о финансировании второго - и существенного - этапа синхронизации, то есть как перемычки Harmony, так и других, более мелких проектов", - заявил на организованной журналом Valstybe (рус. - государство) Конференции по экономике Литвы Жигимантас Вайчюнас.
По сведениям BNS, неформальное решение уже принято, а после выполнения всех формальностей в первые дни октября будет объявлено о решении.
Прокладка кабеля постоянного напряжения (HVDC) мощностью до 700 мегаватт по дну Балтийского моря является крупнейшим и самым дорогостоящим проектом синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) Балтийских стран с континентальной Европой. Его стоимость - около 680 млн евро. Кроме перемычки планируется строить синхронные компенсаторы в каждой из стран Балтии.
Литве проект обойдется в 474 млн евро.
Общая стоимость трехэтапного проекта по синхронизации - 1,6 млрд евро.
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