Премьер Литвы: для привитых будут действовать другие условия поездок, общения и бизнеса

В будущем при создании так называемых "пузырей", в которых люди путешествуют, могут учитывать, был ли человек привит от коронавируса (COVID-19), не исключает такой возможности премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Литва участвует в европейском процессе закупки вакцины от COVID-19. Уже сообщалось, что вакцина обойдется в 100 млн. евро. Однако он заметил, что эта сумма может быть в несколько раз меньше, "все зависит от того, какими будут успехи компаний в деле разработки вакцины".

Литва склонна к тому, чтобы закупать вакцину всех 7 производителей, если им удастся ее создать.

Об этом во вторник после заседания лидеров правящих партий сказал премьер Саулюс Сквернялис.

"Мне кажется, все лидеры коалиционных партий понимают, что надо принимать максимальные решения, чтобы люди были защищены, здоровы, и чтобы не останавливалась экономика", – сказал он.

Уже сейчас думаю то том, как побудить людей делать прививки.

"Мы не предусматривали вариант, что прививки сделают все 100% жителей. Количество меньше, (…) мы думаем, что должны сделать прививки около 70% популяции. Может, меньше, но у нас есть и вариант Б, чтобы не пришлось выбрасывать полученную вакцину. Мы этого не исключаем, ведь срок годности не будет большим, но мы постараемся использовать все возможности, чтобы максимально использовать вакцину", – сказал Сквернялис.

Премьер-министр не исключил, что в будущем будут международные соглашения при создании "пузырей" для путешествий во время пандемии, будут учитывать, привит ли человек.

"Если мы систематически выполним эти действия, и вакцина будет действенной, то, в случае вспышек (…), нам не придется закрывать ни страну, ни экономику, ни закрываться самим, ни изолироваться. Да, будет условие – если опять придется говорить о каком-то "пузыре" для поездки, то естественно, что для тех, кто привит, будут действовать другие условия путешествия, общения, бизнеса, нежели для людей из группы риска", – сказал Сквернялис.

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