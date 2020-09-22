Премьер: Литва склоняется к решению о закупке вакцин всех производителей

Литва склоняется к решению о принятии обязательств по закупке вакцин от коронавируса всех семи производителей, если у тех получится их создать.

Об этом во вторник сообщил журналистам премьер Саулюс Сквернялис.

"Может быть такой вариант, что мы, как и большинство других стран, примем участие во всех испытаниях, так как нет никакой гарантии ... Можем выбрать два источника, два направления, но они могут не стать успешными", - отметил он.

"Мне кажется, что лидеры всех коалиционных партий понимают, что нужно принять максимальные решения, чтобы наши люди были в безопасности, здоровыми, живыми, и чтобы экономику не пришлось останавливать", - заявил премьер.

Статьи по теме: На закупку вакцины от коронавируса Литве потребуется более 100 млн евро

Несколько ранее премьер и министр здравоохранения заявили, что для закупки вакцины от коронавируса Литве может потребоваться более 100 млн евро.

"Это максимально возможная сумма, - подчеркнул премьер. - Мы верим в прогресс науки, однако, скорее всего, нет высокой вероятности, что будут созданы семь вакцин. Может быть, достаточно будет и шести, и десяти миллионов".

По его данным, стоимость вакцины может колебаться от трех до свыше 18 евро.

Платить за вакцины, возможно, придется уже с конца этого года до третьего квартала следующего.

Премьер заявил, что по расчетам правительства, пройти вакцинацию захотят 70% жителей Литвы. Также обсуждается сотрудничество с другими странами, возможность передавать вакцину другим странам, чтобы не нужно было ее выбрасывать, если большая часть населения откажется от вакцинации.

С. Сквернялис не исключил возможности того, что в будущем прививка от COVID-19 может стать обязательной.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига отметил, что в первую очередь прививать будут медиков и людей из групп риска, в которые входят пожилые люди и больные определенными хроническими заболеваниями, например, диабетом.

Говоря о стоимости вакцин, министр подтвердил, что они отличаются в несколько раз, однако это конфиденциальная коммерческая информация.

"Пока дальше всего ушла вакцина от компании, с которой Еврокомиссия подписала договор, - это компания AstraZeneca, насколько я видел данные, еще пара производителей находятся на так называемой второй-третьей фазе исследований. У них разные сроки разработки вакцины - от конца этого года до конца следующего", – информировал A. Верига.

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