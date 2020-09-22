В Сейме – резолюция по угрозе ядерной безопасности Европы со стороны Беларуси

Белорусская АЭС (БелАЭС), строительство которой завершается в Островце, создает угрозу атомной безопасности всей Европы, поэтому подготовительные работы по началу деятельности станции, которые, по причине политической нестабильности, полностью не приняты, должны быть незамедлительно прекращены, говорится в проекте еще одной резолюции, вынесенной на рассмотрение литовского Сейма.

Авторы резолюции призывают Сейм обратиться в Европейскую группу регуляторов атомной безопасности (ENSREG) и попросить предпринять все меры для остановки запуска реактора БелАЭС до тех пор, пока не будут развеяны сомнения в строительстве и готовности станции работать в соответствии с международными требованиями безопасности.

Планируется призвать российскую общественность, специалистов по атомной энергетике и гражданской безопасности повлиять на ведомства своей страны с тем, чтобы остановить начало запуска реактора БелАЭС и таким образом снизить угрозу ядерной катастрофы.

В резолюции также выражается озабоченность преследованиями белорусских общественных деятелей, которые добиваются гласности по вопросам строительства БелАЭС.

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