"Это классы, в которых учитель работал, эти классы изолированы, 140 детей", – сказал директор гимназии Артурас Чепулис.
В школе учатся 500 детей. В изоляции находятся ученики 5-11 классов.
"Ситуация нормальная, все остальные учатся", – сказал директор.
7 классов учатся удаленно.
"Мы весной поднаторели, работаем в системе Moodle, это для нас не новость, для детей тоже, только сам факт немного шокировал. Паники нет, работаем", – сказал Чепулис.
Поскольку в общих помещениях на переменах все ходят в масках, других работников изолировать не пришлось.
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