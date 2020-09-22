Очаг коронавируса в Паланге, люди покидают реабилитационный центр

На минувшей неделе сообщили, что коронавирус установили у двоих пациентов Радвилишкской больницы, которых привезли на реабилитацию в центр Palangos linas. Эту информацию подтвердил глава реабилитационного центра Альгирдас Йонайтис. В передаче "День на Delfi" он заверил, что сейчас никакие процедуры центр не предоставляет, но если новых случаев не будет, на следующей неделе центр будет работать в обычном режиме.

Йонайтис сказал, что других случаев коронавируса, кроме тех, что установили на прошлой неделе, нет.

"Мы привезли двух больных, их в пятницу вечером увезли, сейчас после пятничной проверки новых случаев нет", – сказал он.

На вопрос, как другие люди реагировали на ситуацию, он ответил, что реакции и мнения были разными.

"По-всякому реагировали. Я бы не сказал, что была какая-то истерика или паника, или что люди не поняли ничего – все поняли, вели себя дисциплинировано. Информация была уже в четверг вечером, поэтому в пятницу завтрак подали в комнаты, все процедуры отменили. В пятницу выявили контакты, остальные могли перемещаться по центру, выходить на улицу, но питания не было. Процедур нет и сейчас. Может, люди недовольны, но мы решили, что лучше будет так, не надо собираться группами", - сказал директор.

Он заверил, что если не будет новых случаев, то на следующей неделе работа будет проходить в прежнем режиме.

"На этой неделе мы никого не принимаем, еще в середине недели проведем массовое тестирование работников, потом, если у пациентов не будет никаких признаков, если наши работники будут здоровы, на следующей неделе будем работать в прежнем ритме", - сказал Йонайтис.

Он признал, что были такие пациенты, которые покинули центр, как только узнали о коронавирусе. Сейчас известно, что с больными контактировали 10 пациентов и больше 10 работников центра. Все эти люди изолированы.

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