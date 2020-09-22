Строгие проверки на границе с Беларусью повышают стоимость услуг перевозчиков

После ужесточения проверок на границе с Литвой грузового транспорта президент Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava заявил, что из-за этого перевозчики не успевают доставить грузы, кроме того, их перевозка подорожала - перевозчики сами должны оплачивать дополнительные проверки, увеличивают затраты и простои.

"Сейчас все грузы проходят проверку рентгеном, и так как они (белорусские пограничники – BNS) увидели, что поток автомобилей увеличивается, а погранпункт - не бесконечное место, куда помещается много автомобилей, то они сейчас направляют тягачи на внутренние таможенные пункты Беларуси и проводят там дополнительные проверки - выгрузка груза, проверка и снова погрузка, за которые перевозчики должны платить", - сказал BNS Ромас Аустинскас.

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По его сведениям, в зависимости от объема груза дополнительная проверка обходится в сумму от 150 до 200 евро.

Он добавил, что из-за проверок грузы опаздывают, дополнительно стоят и простои, которые перевозчикам никто не будет компенсировать.

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