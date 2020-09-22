"Сегодняшняя неспособность договориться по санкциям, призванным поддержать белорусов, страдающих и борющихся за демократию, подрывает доверие к демократическим ценностям, за которые они борются", – написал глава МИД в понедельник в социальной сети "Твиттер".

"Некоторые коллеги не должны связывать вещи, которые нельзя связать. Литва и далее будет требовать существенных действий", – добавил он.

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Об этом министр написал после того, как министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли принять решения по санкциям.

Этот вопрос будет рассмотрен позднее на этой неделе в рамках Совета руководителей ЕС.

"Министры обсудили санкции. Хотя есть явное желание объявить эти санкции, это невозможно было сделать, поскольку требует единогласного одобрения, а сегодня не удалось к этому прийти", – заявил в понедельник на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Жозеп Боррелли.

"Этот вопрос рассмотрят руководители государств и правительств на саммите ЕС на этой неделе", – добавил он и пообещал сделать все возможное, чтобы санкции были утверждены.

Он отметил, что на встрече в понедельник "одна из стран не присоединилась к консенсусу".

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что представители Кипра предупредили своих коллег по ЕС, что не одобрят предложения ввести санкции в отношении белорусских должностных лиц, если блок не согласится ввести ограничения для Турции в связи с разведкой ресурсов в восточной части Средиземного моря.

Беларусь уже более месяца сотрясают протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен авторитарный лидер А. Лукашенко, руководящий страной с 1994 года. Оппозиция и страны Запада считают эти выборы фальсифицированными.

Возникшие массовые протесты в стране подавляются силой.

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