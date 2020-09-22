Прогноз: когда в Литве завершится фантастический грибной сезон

Осень этого года в Литве отличается впечатляющим грибным сезоном – фейсбук заполонили фотографии грибов, а сбор грибов стал национальным видом спорта.

"Лисичек в этом году было мало, наверное, лето было слишком сухое. Было много боровиков, но их сезон уже подходит к концу. Закупочные цены средние. Огромное количество мы перерабатывали несколько недель подряд", – сказал Модестас Масявичюс, глава компании Girios, которая занимается скупкой и переработкой грибов.

Этот бизнес устроен так, что сами переработчики у жителей грибы не скупают. Это хлеб малых компаний, которые привозят товар на переработку.

"Мы видим, что этот сезон подходит к концу. Грибы растут волнами, и волна последних недель идет на убыль. Через неделю грибов уже не будет, поскольку ночи холодные, это неблагоприятно для роста грибов. Разве что придет бабье лето, и грибы снова начнут расти", – сказал Масявичюс.

Кроме боровиков, компания скупает моховики, гипорорусы, лисички. Сезон этих грибов продолжается до конца октября.

Интересно, что в этом году грибов было столько, что появились новые формы бизнеса – грибы из леса доставляли прямо на дом заказчикам.

Об этом писало издание Ukmergės žinios.

В фейсбуке появилась группа "Грибники", в которой люди рассказывали, сколько броровиков они нашли и выкладывали фотографии.

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