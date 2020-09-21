Науседа вручил награды за спасение евреев

Президент Гитанас Науседа в День памяти о геноциде еврейского народа вручил Кресты за спасение погибающих тем, кто, несмотря на смертельную угрозу, спасал евреев от нацистского геноцида в годы Второй мировой войны.

Во время церемонии награды были вручены Владе Маркаускене, Ирене Ожекаускене и Леонарде Плиопене.

Еще 41 человек получил награды посмертно, поэтому в церемонии приняли участие их дети, внуки, правнуки и другие члены семьи.

Глава страны подчеркнул, что нашему поколению не пришлось спасать евреев от Холокоста, однако довелось создавать мир после Освенцима и, к счастью, у нас есть путеводитель - те люди, которые тогда своими тихими подвигами оказали сопротивление ненависти.

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"Следуя за примером спасителей евреев, будет создавать такое общество, в котором будет развиваться взаимопомощь, в котором гуманизм будет выше любых идеологических, политических, религиозных и экономических интересов. Давайте воспитывать альтруизм, отказ от личных интересов ради исполнения гуманизма", - призвал Г. Науседа.

В Литве день памяти отмечается 23 августа - в этот день в 1943 году было ликвидировано Вильнюсское гетто.

Во время Второй мировой войны в Литве погибло 195 тыс. евреев.

До войны в Литве проживало около 208 тыс. евреев.

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